Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

По данным мурманского гидрометцентра, 22 декабря на севере региона ожидаются сильный западный, северо-западный ветер ,снег, метель.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Мурманской области ухудшилась погода. По данным мурманского гидрометцентра, 22 декабря на севере региона ожидаются сильный западный, северо-западный ветер, снег, метель.
- Рекомендуется соблюдать осторожность на улице, не находиться вблизи зданий, шатких строений, обращать внимание на возможность падения снега и наледи с крыш зданий, переходить дорогу только по пешеходным переходам, носить на одежде светоотражающие элементы, без острой необходимости не совершать поездок на личном транспорте, - предупредили в региональном МЧС.
Напомним: дорога на Териберку и Туманный вновь закрыта из-за плохой погоды.
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