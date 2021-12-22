Дорога на Териберку и Туманный временно закрыта

Ранее путь в села был не доступен 20 декабря. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Дорога на Териберку и Туманный вновь закрывается по погодным условиям. Ранее путь в села был недоступен 20 декабря.

- 22 декабря с 11.00 в связи с ухудшением метеоусловий (усиление ветра, снег, метель, отсутствие видимости) закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32-го километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка, - сообщили в "Мурманскавтодоре".

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