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Происшествия20 декабря 2021 19:17

На промплощадке «Оленьего Ручья» пострадал рабочий

Электрослесаря госпитализировали
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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На промплощадке ГОК «Олений ручей» произошел несчастный случай. - При производстве работ с применением ручной грузоподъемной тали, расположенной в насосной камере подземного рудника, электрослесарь подземного горного участка получил травму головы, - сообщила пресс-секретарь АО «СЗФК» Елена Кононова. Сначала пострадавшему помогли на месте, потом увезли в Апатитско-Кировскую больницу. В настоящее время на предприятии создана комиссия, проводится расследование причин произошедшего несчастного случая.