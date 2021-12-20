На промплощадке «Оленьего Ручья» пострадал рабочий

На промплощадке ГОК «Олений ручей» произошел несчастный случай. - При производстве работ с применением ручной грузоподъемной тали, расположенной в насосной камере подземного рудника, электрослесарь подземного горного участка получил травму головы, - сообщила пресс-секретарь АО «СЗФК» Елена Кононова. Сначала пострадавшему помогли на месте, потом увезли в Апатитско-Кировскую больницу. В настоящее время на предприятии создана комиссия, проводится расследование причин произошедшего несчастного случая.