Мурманская область вошла в число наиболее привлекательных регионов для китайских туристов

Мурманская область заняла 11 строчку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На VIII Российско-китайском туристическом форуме эксперты представили рейтинг привлекательности российских регионов для туристов из Китая – China Friendly 2020-2021 годов.

Оценивались опыт приема китайских туристов или потенциал, уровень активности туристических компаний на китайском направлении и количество туроператоров, работающих на прием туристов из КНР, интерес к региону со стороны китайских туристов, присутствие средств коллективного размещения и их количество на китайских онлайн-платформах, степень удовлетворенности сервисом по данным китайского сайта для путешественников Ctrip.com.

Абсолютным лидером рейтинга China Friendly стал Санкт-Петербург, за ним следует Москва, на третьем месте оказался Приморский край. Мурманская область тоже вошла в топ и заняла 11 строчку.

- После главной тройки участники распределились в следующем порядке: Республика Татарстан, Свердловская область, Новосибирская область, Иркутская область, Хабаровский край, Республика Бурятия, Владимирская область, Мурманская область, Забайкальский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Ярославская область, - сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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