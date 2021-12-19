Закрывающийся молокозавод в Североморске передадут в областную собственность

Завод продолжит свое существование. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Североморске молочный завод "Латона", который находится на грани закрытия, спасают областные власти. Напомним: у завода возникли финансовые проблемы из-за роста стоимости сырья для продукции – молока, и из-за этого упала выручка.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на "Прямой линии" сообщил, что в беде предприятие не бросят.

- Мои коллеги с собственником договорились и буквально на днях у меня на подписи будет соответствующее распоряжение, что мы забираем завод в областную собственность. Он продолжит свое существование. Не хочется терять такого производителя, - отметил глава региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверять QR-коды в торговых центрах Мурманской области будут только на общем входе. Повторно предъявлять ковид-документы не потребуется (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru