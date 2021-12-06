Для закрывающегося молочного завода в Североморске срочно ищут способы спасения

На заводе сейчас работает 108 человек. В минприроды отметили, что даже при худшем раскладе они не останутся без работы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Североморский городской молочный завод открылся 1 октября 1973 года. Он пережил трудные 90-е годы, когда многие предприятия закрылись. Но недавно стало известно, что пандемийный 2021 год может стать последней страницей в его истории и 50-летнего юбилея может не быть.

- Сейчас АО «Североморский молочный завод» является лидером по производству цельномолочной продукции на Кольском полуострове, обеспечивая примерно 50 процентов объемов, производимых в Мурманской области. Производственная мощность предприятия за эти годы возросла в 3 раза и составляет более 80 тонн продукции в смену. На предприятии выпускается более 50 наименований молочной продукции под торговой маркой «Латона», «Латошка», «Полярная звезда», LATONA, - говорится на сайте завода.

В жизни же все не так радужно, как в сети. Сначала на прошлой неделе появилась информация, что предприятие закрывает интернет-магазин. Но тут же пошли слухи, что вслед за ним с Нового года прекратит работу и само предприятие. После эту информацию подтвердили и его представители.

Для северян это была неприятная новость. В регионе уже нет местных яиц после закрытия птицефабрики «Снежная», все завозное. Неужели теперь и молочной продукции станет меньше? Есть, конечно, еще «Тулома» и Апатитский молочный комбинат, но многообразие товара позволяет сделать выбор.

Несмотря на то, что Североморский молочный завод – это акционерное общество, к ситуации с его финансовыми проблемами подключилось правительство Мурманской области.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Абаринов, у завода возникли финансовые проблемы из-за роста стоимости сырья для продукции – молока, и из-за этого упала выручка.

- Аналогичная ситуация была в 2019 году, сейчас она повторяется. Заводу негде закупать молоко. Для поддержки производителей были введены обязательная маркировка и федеральная субсидия для компенсации затрат. В январе завод должен получить 5 миллионов рублей на компенсацию и технологические улучшения. С конца октября мы работаем с собственниками, прорабатываем вопрос реструктуризации задолженности. Летом активно поработали с сетями, продукция «Латоны» и «Туломы» - самые широко представленные на полках местных магазинов, - сообщил профильный министр.

К слову, в октябре ко Дню работников сельского хозяйства сообщалось, что на поддержку местных производителей в регионе направили почти полмиллиарда рублей. Но, как видно, для кого-то спасительная соломинка оказалась непрочной.

- Вы, как отраслевой министр, должны были меня проинформировать, чтобы я узнавал информацию не из СМИ или социальных сетей, - остался недоволен раскладом дел губернатор Андрей Чибис. - До конца недели жду четкий перечень того, что мы можем сделать, чтобы этого [закрытия] не случилось. Неважно, что это акционерное общество, надо оперативно решать такие вопросы. Может, если это позволяет закон, провести компенсацию расходов не в январе, а в декабре.

На заводе сейчас работает 108 человек. В минприроды отметили, что даже при худшем раскладе они не останутся без работы.

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