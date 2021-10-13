На развитие сельского хозяйства в Мурманской области направят полмиллиарда рублей

Молочное хозяйство и скотоводство - приоритетные отрасли в развитии сельского хозяйства региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Каждое второе воскресенье октября в России отмечается День работников сельского хозяйства. Для Крайнего Севера эта сфера не так близка как рыболовство или горное дело, но, несмотря на все препятствия, наши аграрии за последний год совершили рывок в развитии.

Рука помощи

Зачем бороться с природой и выращивать в Мурманской области овощи, зелень, разводить птиц и животных? Самый очевидный ответ – чтобы северяне могли экономить. Ведь местная продукция выгоднее, чем привезенная за тысячи километров. Еще один плюс – свежесть.

Всего в сфере сельского хозяйства Заполярья заняты 3010 человек, работает 20 крупных производителей пищевой продукции, 29 крестьянских фермерских хозяйств.

Желающих уйти работать в сельское хозяйство в регионе много, но справедливы ли их опасения, что дело не пойдет в силу совокупности многих трудностей, в том числе и финансового вопроса? Чтобы сомнений было меньше, в правительстве Мурманской области развивают комплекс мер поддержки. Если в 2020 году на сельское хозяйство из регионального бюджета выделили 287 миллионов рублей, то в 2021-м - уже 360 миллионов. Еще 220 миллионов составит объем привлеченной поддержки федерального уровня.

- Помощь носит не сезонный характер, получить ее можно в течение всего года. Есть разовые субсидии на приобретение техники, производство и закупку кормов, племенное животноводство. Предусмотрена также ежеквартальная поддержка селекционных работ, производства молока, обеспечения прироста производства собственного молока, приобретения молодняка крупного рогатого скота. Ежемесячная поддержка, в основном, направлена на животноводство, возмещение затрат на производство корма. В этом году его стоимость существенно выросла, поэтому такая мера помощи имеет для наших производителей важное значение. Отмечу, что все субсидии носят заявительный характер, - рассказала вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Также можно заявиться на два вида грантов. Первый – «Агростартап» - для начинающих фермеров, чтобы можно было компенсировать затраты на создание хозяйства и дальнейшее развитие (для работающих в сфере животноводства он составляет 5 миллионов рублей, для остальных – 3 миллиона). Второй вид гранта – на развитие семейной фермы (10 и 5 миллионов рублей соответственно). Когда стартовала программа «Гектар Арктики», некоторые заявители указали, что хотят получить землю под развитие хозяйства. В правительстве региона их не только проконсультировали по получению гектара, но и посоветовали заявиться на грант.

В Заполярье 3010 человек трудятся в сфере сельского хозяйства. Перед профессиональным праздником особо отличившихся наградили. Фото: Правительство Мурманской области

- В этом году появились новые меры поддержки: компенсация затрат на чипирование оленей, обновление оборудования и переработку оленины. На эти цели предусмотрено 23,9 миллиона рублей, - отметила Ольга Кузнецова.

К слову, СПХ «Тундра» и компания «Рейндир» получили европейские сертификаты качества, и теперь могут экспортировать свою продукцию в Европу.

Прогресс налицо

Благодаря поддержке, изменения в сельском хозяйстве заметны. С 2020 года рост объема производимой продукции составил 4%, всего крестьянские и фермерские хозяйства произвели продукции на 1,8 миллиарда рублей. В 2021 году положительная динамика сохраняется: так, до 8,7 тысячи тонн выросли надои молока, в плюсе – производство птицы и скота на убой.

Также фермеры смело берутся за уникальные проекты. В Пушном, например, возрождают разведение серебристо-голубого песца, таких ферм нет больше нигде в России. В Апатитах один из предпринимателей наладил производство микрозелени, получив грант на покупку уникальной гидропонной системы собственной разработки. В Терском районе хотят выращивать семенной картофель.

Что на прилавках?

Пару слов об аквакультуре, в которой задействованы 27 региональных предприятий. На 74 рыбоводных участках в 2020 году произвели 52,3 тысячи тонн рыбы, в 2021 году только за полгода - уже 48 тысяч тонн. Чтобы сфера развивалась, в Мурманской области хотят построить смолтовый завод, ведь сейчас смолт покупают исключительно в Норвегии. В этом году на развитие аквакультуры направят 207 миллионов рублей с учетом федеральной поддержки (для сравнения, в 2020-м было 92,8 миллиона рублей).

Но, пожалуй, один из самых главных моментов – наладить каналы сбыта продукции в местные магазины. После ухода с рынка торговой сети «Евророс» у фермеров были опасения, что другие сети не возьмут на прилавки товары. Но как пояснили в правительстве Мурманской области, тревога была напрасной: диалог с предпринимателями налажен, вопросы решаются точечно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Миллиард рублей – годовой объем налоговых поступлений в бюджет области от сельского хозяйства.

С 6900 до 10 600 рублей за тонну проиндексирована ставка на молоко

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