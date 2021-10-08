Жительница Мурманской области победила в конкурсе Юрия Дудя

Северянка предложила снять выпуск про Полярные Зори. Фото: Олег ФИЛОНОК

В выпуске своего шоу про Славу Марлоу Юрий Дудь подвел итоги конкурса, объявленного в выпуске с участием журналистки Катерина Гордеевой. Тогда зрителей попросили рассказать "что-то классное", о чем Гордеева могла бы снять передачу.

Победила история жительницы Полярных Зорь с ником Mila Jost.

- Снимите о моей маме - инвалиде первой группы по зрению, как она, вопреки всему, живет, любит и путешествует. О нашем замечательном северном городе, - пишет северянка.

Заглянуть она предлагает не только в город атомщиков, но и в Кировск, Мурманск, Териберку, Кандалакшу.

Юрий Дудь присудил победу в конкурсе жительнице Полярных Зорь.

За свое историю автор получит "золотую" карту "Орла и решки".

- Серега (один из операторов. - Ред.) обожает те места: Кировск, Териберку, привозит классные фото, если в Полярных Зорях также красиво, я понимаю это сообщение, - прокомментировал итоги конкурса Юрий Дудь.

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