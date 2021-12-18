У гимназии в Мурманске обстреляли машину с детьми

Неизвестный выстрелил в машину, где были дети. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Мурманска рассказал об опасной ситуации, в которую попал 18 декабря.

- Около 10.30, двигаясь по проспекту Ленина к гимназии № 2, мы получили выстрел в боковое стекло. Скорее всего, пневматика. Самое поганое, что в машине были дети. Вызвали полицию, эксперт предположительно подтвердил пулевое отверстие, - рассказал мужчина в группе "Мурманск ДТП ЧП".

Пуля попала в боковое стекло. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Он опасается, что стрелявший почувствует безнаказанность и будет поступать так и дальше.

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