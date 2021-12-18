У гимназии в Мурманске обстреляли машину с детьми

Неизвестный выстрелил в машину, где были дети.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Житель Мурманска рассказал об опасной ситуации, в которую попал 18 декабря.
- Около 10.30, двигаясь по проспекту Ленина к гимназии № 2, мы получили выстрел в боковое стекло. Скорее всего, пневматика. Самое поганое, что в машине были дети. Вызвали полицию, эксперт предположительно подтвердил пулевое отверстие, - рассказал мужчина в группе "Мурманск ДТП ЧП".
Пуля попала в боковое стекло. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Он опасается, что стрелявший почувствует безнаказанность и будет поступать так и дальше.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Докеры в Мурманске перевели дневной заработок семьям погибших на шахте "Листвяжная". Оборвались жизни 51 человека (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru