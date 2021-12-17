Стали известны самые популярные авианаправления у жителей Мурманской области

В течение этого года воздушная гавань приняла 1 283 065 пассажиров, что на 33% больше, чем в 2019 году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманск связан воздушными маршрутами с 13 городами. Это Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Анапа, Калининград, Краснодар, Челябинск, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Архангельск, Череповец. В аэропорту "Мурманск" назвали самые популярные авианаправления в 2021 году.

- Чаще всего из Мурманска в 2021 году летали в Москву - и по пассажиропотоку, и по количеству самолетов. А на перелеты между регионами, также по пассажиропотоку и числу рейсов, активный спрос зафиксирован в Симферополь, - рассказала Nord-News пресс-секретарь аэропорта Мурманска Ольга Хабарова.

В течение этого года воздушная гавань приняла 1 283 065 пассажиров, что на 33% больше, чем в 2019 году.

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