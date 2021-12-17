Место, где затонула «Онега», сняли на видео

Мурманчанин Максим Подолин сняли на видео, где затонул ярусолов. Фото: Алексей Бакуменко

28 декабря исполнится год, как затонул ярусолов «Онега». Погибли 17 членов экипажа из 19.

Сейчас судно лежит на дне Баренцева моря рядом с архипелагом Новая Земля, точное место удалось установить летом благодаря экспедиции Северного флота.

Мурманчанин Максим Подолин сняли на видео, где затонул ярусолов.

- Это видео было снято вчера [16 декабря] по просьбе Людмилы Тимербаевой (мама погибшего Владимира Тимербаева. - Ред.), она попросила это сделать, если я когда-нибудь буду рядом. Вот так получилось, что ловим рядом, - рассказал «КП»-Мурманск» Максим Подолин.

Напомним: родные погибших моряков просят поднять ярусолов, чтобы обследовать и узнать обстоятельства трагедии. Но только обследование стоит 25 миллионов рублей.

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