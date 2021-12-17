Моряки из Мурманска встретили на Шпицбергене семейство белых медведей

Морякам одного из мурманских траулеров пару недель назад довелось встретить семью белых медведей на просторах Северного Ледовитого океана. Фото: Скриншот видео

Морякам одного из мурманских траулеров пару недель назад довелось встретить семью белых медведей на просторах Северного Ледовитого океана.

- Ролик был снят 26 ноября на юге архипилага Шпицберген, остров Надежды. Мишки дрейфовали на льдинах вдали от берега, до острова 30 миль, - поделился с "КП"- Мурманск" мурманчанин Денис Лескин, который запечатлел животных на видео.

Он отметил, что впервые видел белых косолапых.

Напомним: в Мурманске сняли на видео перевозку огромных лопастей для Кольской ВЭС. Одна лопасть имеет длину 65 метров и весит 20 тонн.

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