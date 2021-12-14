В Мурманске сняли на видео перевозку огромных лопастей для Кольской ВЭС

Приехали "запчасти" от электростанции из Марокко. Фото: скрин видео vk.com/mr_nemchenko

Мурманский фотограф Максим Немченко снял на видео необычную и масштабную ночную перевозку, которая происходила на выезде из заполярной столицы.

- Ночью 14 декабря поймал интересное мероприятие - перевозку лопастей для ветряной электростанции. Чтобы не мешать городскому движению, огромные лопасти перевозят ночью. Я был очень рад совершенно случайно поймать этот редкий момент в объектив, - отметил автор видео.

Длина одной лопасти Кольской ВЭС составляет 65 метров. а весит она около 20 тонн. Приехали "запчасти" электростанции из Марокко.

Напомним: праздничный Мурманск запечатлели с высоты птичьего полета. На видео красуется проспект Ленина.

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