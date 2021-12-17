Проверять QR-коды в торговых центрах Мурманской области будут только на общем входе

В Мурманской области изменились правила проверки QR-кодов в торговых центрах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области изменились правила проверки QR-кодов в торговых центрах. Так, с 17 декабря проверка QR-кодов или его альтернативы будет однократной. Об этом сообщили в оперативном штабе при правительстве региона.

- При посещении ТЦ и ТРЦ ковид–документы, в том числе с QR-кодом, нужно будет предъявлять однократно на общем входе. В магазинах, расположенных в торговых центрах, проводить повторную проверку документов не требуется, - отметили в оперштабе. Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Посещение организаций общественного питания и кинотеатров, в том числе расположенных в ТЦ и ТРЦ, по-прежнему осуществляется при предъявлении справки или документа с "Госуслуг" с QR-кодом.

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