Жители Мурманской области выиграли за год в лотереях 31 миллион рублей

Как рассказали в УФПС Мурманской области, самый крупные выигрыши - 1 и 3 миллиона рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

От нескольких сотен до пары миллионов - такие выигрыши были у жителей Мурманской области, купивших лотерейные билеты на "Почте России". В 2021 году зафиксировано более 231 тысячи выигрышей на общую сумму 31 миллион рублей.

Как рассказали в УФПС Мурманской области, самые крупные выигрыши - 1 и 3 миллиона рублей.

Напомним: в октябре стало известно, что житель Мурманска выиграл в лотерею 14,5 миллиона рублей. За деньгами он пока не обратился. А жительница Кубани купила лотерейный билет в супермаркете Мурманска и выиграла 58 миллионов рублей. Девушка несколько месяцев не знала о своей удаче.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Каждый год одна и та же фейковая новость": снова пишут про замерзший Кольский залив. Лед у берега опять смутил северян (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru