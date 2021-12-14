Билеты на электрички в Мурманской области теперь продают онлайн

Теперь приобрести их можно при помощи смартфона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис Яндекс.Путешествия запустил продажу билетов на электрички Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, а также Санкт-Петербурга и Карелии.

Теперь приобрести их можно при помощи смартфона. Цены при такой покупке не будут отличаться от цены в кассе.

Пользователь сможет приобрести как один, так и сразу несколько билетов. Продают их без указания места, а действуют билеты до часа ночи следующих суток.

– После оплаты билеты появятся в соответствующем разделе приложения, и у каждого из них будет динамический штрихкод. Чтобы пройти на платформу, нужно приложить его к турникету. Сейчас купить билеты на электрички СЗППК можно в приложении для Android, скоро эта возможность появится и в версии для iOS, – пояснили представители сервиса.

Напомним: с 18 декабря из Мурманска в Апатиты будут ходить электрички.

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