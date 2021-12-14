Снятое в Териберке фото вошло в список 100 лучших снимков 2021 года по версии TIME

Териберка покоряет мировые топы! Фото: Антон ЗАБИРОВ

Териберка покоряет мировые топы! Так, фотография, сделанная в поморском селе в апреле этого года, попала в список 100 лучших фотографий 2021 года по версии TIME. На снимке запечатлен белый пес, который стоит среди ночи в снегу под изумрудными сполохами.

- Собака вышла из темноты и остановилась на несколько секунд под северным сиянием, а затем снова исчезла в тундре, - описывают снимок в официальном Instagrm-аккаунте TIME.

Фото сделала жительница Германии Нанна Хайтманн.

Напомним: ранее другой снимок с северным сиянием в Териберке одержал победу на мировом конкурсе iPhone Photography Awards. Фотографию в сильный мороз сделала путешественница из Москвы.

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