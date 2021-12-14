В Мурманской области изменился прожиточный минимум

В Мурманской области увеличился прожиточный минимум.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
В Мурманской области обновлена величина прожиточного минимума.
- Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил увеличить социальный минимум в стране на 8,6%, - сообщили в правительстве региона.
Для населения прожиточный минимум установлен на уровне 20 227 рублей (ранее 19 370 рублей); для трудоспособного населения – 22 047 рублей (вместо 21 113 рублей); для пенсионеров – 17 395 рублей (вместо 16 658 рублей); для детей – 19 620 рублей (ранее 19 396 рублей).
Ранее прожиточный минимум менялся в сентябре.
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