В Мурманской области на 745 рублей повысили прожиточный минимум

Ранее этот показатель на душу населения составлял 18 625 рублей. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Мурманской области установили новую величину прожиточного минимума. Согласно постановлению правительства региона, с января 2022 года прожиточный минимум в Заполярье составит в расчете на душу населения 19 370 рублей, для трудоспособного населения – 21 113 рублей, для пенсионеров – 16 658 рублей, для детей – 19 396 рублей.

- Величина прожиточного минимума предназначена для оценки уровня жизни населения и представления мер социальной поддержки, а также для оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам, - сообщили в министерстве труда и социального развития Мурманской области.

К слову, ранее этот показатель на душу населения составлял 18 625 рублей. Таким образом, прожиточный минимум повысили на 745 рублей.

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