Компания в Мурманской области заплатит миллион рублей сыну погибшего рабочего

Жена погибшего подала в суд на Северо-Западную фосфорную компанию и подрядной организации ООО "Недра-М". Фото: Артем КИЛЬКИН

В апреле 2021 года на ГОКе "Олений ручей" произошел несчастный случай. Во время обвала породы засыпало двух рабочих, одного достали живым, другой погиб. Жена погибшего подала в суд на Северо-Западную фосфорную компанию и подрядную организацию ООО "Недра-М".

- Смерть отца причинила восьмилетнему сыну погибшего тяжелые нравственные и моральные страдания, в связи с чем его мать просила взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей солидарно, - сообщает Апатитский городской суд.

Иск удовлетворили, но миллион рублей заплатит не ООО "Недра-М", а "СЗФК".

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