Губернаторские елки в Мурманской области посетят 3500 юных северян

Губернаторские елки пройдут в драмтеатре, который откроется после реконструкции. Фото: vk.com/murman.voopik

На губернаторские елки в Мурманской области пригласят 3500 юных северян. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона 13 декабря. Всего на декабрь 2021 года запланировано 12 мероприятий.

- Приглашения получат дети, отличившиеся в науке, спорте, учебе, волонтерстве, оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями, а также дети медработников из "красной зоны", - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Губернаторские елки пройдут в драмтеатре, который откроется после реконструкции.

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