В Мурманской области коллективный иммунитет по коронавирусу превысил 67%

Мурманская область продолжает оставаться в десятке российских регионов с высоким коллективным иммунитетом к коронавирусу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мурманская область продолжает оставаться в десятке российских регионов с высоким коллективным иммунитетом к коронавирусу.

Так, в регионе этот уровень достиг 67,7%. Полную вакцинацию прошли 403,4 тысячи северян. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по коронавирусу.

Выше показатель по иммунитету к ковиду в Севастополе, Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Карелии, Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

Напомним: В Мурманске организовали платную вакцинацию от коронавируса для иностранцев.

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