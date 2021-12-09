В Мурманской области коллективный иммунитет по коронавирусу превысил 67%

Мурманская область продолжает оставаться в десятке российских регионов с высоким коллективным иммунитетом к коронавирусу.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Мурманская область продолжает оставаться в десятке российских регионов с высоким коллективным иммунитетом к коронавирусу.
Так, в регионе этот уровень достиг 67,7%. Полную вакцинацию прошли 403,4 тысячи северян. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по коронавирусу.
Выше показатель по иммунитету к ковиду в Севастополе, Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Карелии, Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.
Напомним: В Мурманске организовали платную вакцинацию от коронавируса для иностранцев.
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