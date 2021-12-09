Томограф для Оленегорска из ковидного госпиталя Мурмашей запустят в декабре

Больница оказалась не готова к современной технике, внутрь его завезти не смогли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Оленегорска не понимают, почему до сих пор не работает передвижной контейнерный компьютерный томограф, который в местную больницу привезли из ковидного госпиталя в Мурмашах еще прошлой зимой.

Главная причина - больница оказалась не готова к современной технике, внутрь его завезти не смогли.

-Тип оборудования оказался уникальным, потребовал возращения производителю на доработку, чтобы можно было использовать его на улице. Уже сделан теплый переход, фундамент. В ближайшее время приедут специалисты, проверят правильность подключения, после ждем заключение Роспотребнадзора, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Он добавил, что томограф заработает до конца месяца.

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