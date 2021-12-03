В Мурманске организовали платную вакцинацию от коронавируса для иностранцев

Центр выдает прошедшим вакцинацию прививочный сертификат установленного образца с печатями учреждения. Фото: Олег ЗОЛОТО

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса региональный минздрав организовал платную вакцинацию от коронавируса для иностранцев на базе Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи.

- Услугу могут получить как индивидуальные лица, так и трудовые коллективы. Желающим необходимо обратиться в центр. Для большого коллектива возможен выезд прививочной бригады. Платно можно привиться только вакциной "Спутник Лайт", - сообщили в оперативном штабе.

Отмечается, что граждане других стран не имеют личного кабинета на "Госуслугах", поэтому прививочный сертификат с QR-кодом для них не формируется.

Центр выдает прошедшим вакцинацию прививочный сертификат установленного образца с печатями учреждения. Этот документ позволит иностранцам посещать общественные места, где требуется QR-код или его альтернатива.

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