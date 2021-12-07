Дело по жестокому убийству кота Кузи передано в суд

Кота Кузю замучили до смерти.

Материалы уголовного дела по жестокому убийству кота Кузи в Северодвинске переданы в Северодвинский городской суд Архангельской области.

Напомним: обвиняемые - сожители Анна-Виктория Громович и Артем Лаврентьев. Они летом этого года украли 14-летнего кота у матери Артема и замучили его до смерти. Пытки они снимали на видео и выкладывали его в сеть.

По предварительной версии, таким образом Анна-Виктория хотела отомстить свекрови, а сожитель ее поддерживал.

В отношении пары возбуждены уголовные дела за жестокое обращение с животными, а отношении Артема еще и за кражу банковской карты матери.

Зооволонтеры создали две петиции, требуя для живодеров самого сурового наказания. Они набрали около 200 тысяч подписей.

Дата судебного заседания пока не назначена.

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