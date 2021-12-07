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Политика7 декабря 2021 12:27

Пятерых депутатов горсовета Мурманска исключили из "Единой России"

Такое решение принял Генсовет партии
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Генсовет "Единой России" решил исключить из партии пятерых мурманских политиков.

Генсовет "Единой России" решил исключить из партии пятерых мурманских политиков.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пять депутатов Совета депутатов Мурманска больше не являются членами "Единой России". Речь идет о Тамаре Прямиковой, Антонине Климовой, Леониде Мостовом, Александре Накае, Ирине Усковой. Соответствующее решение вынес Генсовет партии.

- Еще комментируя неизбрание кандидата в сити-менеджеры Юрия Сердечкина 30 ноября, я говорил, что за невыполнение решений президиума Генсовета партии "Единая Россия" и регионального политсовета пора применять меры партийного взыскания. То, что исключение состоялось, это было вполне ожидаемо, потому что есть решение Генсовета партии и регионального совета о поддержке кандидата на главу муниципального образования, и на сити-менеджера, - цитирует "Мурманский вестник" спикера Мурманской областной Думы Сергея Дубового.

Напомним: на последнем заседании горсовета не избрали главу администрации, ранее - главу муниципального образования.

Ранее членство в "Единой России" приостановили для депутата облдумы Олега Самарского.

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