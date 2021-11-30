В Мурманске не избрали главу администрации

Должность главы администрации Мурманска становится заколдованной, как и главы муниципального образования. Фото: Администрация города Мурманска
Должность главы администрации Мурманска становится заколдованной, как и главы муниципального образования. 30 ноября депутаты горсовета не избрали главу администрации.
Напомним: в сентябре Евгений Никора досрочно сложил полномочия, так как стал депутатом Мурманской областной Думы.
Заменить его захотели два человека: вице-губернатор Юрий Сердечкин и бывший глава авиалесоохраны Алексей Лукичев. Первого поддержали 7 депутатов, второго - 5, и еще 9 человек воздержались.
Напомним: в сентябре Совет депутатов Мурманска не стал избирать Ольгу Дзюбу на должность главы муниципалитета.
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