В Мурманске не избрали главу администрации

Должность главы администрации Мурманска становится заколдованной, как и главы муниципального образования. Фото: Администрация города Мурманска

Должность главы администрации Мурманска становится заколдованной, как и главы муниципального образования. 30 ноября депутаты горсовета не избрали главу администрации.

Напомним: в сентябре Евгений Никора досрочно сложил полномочия, так как стал депутатом Мурманской областной Думы.

Заменить его захотели два человека: вице-губернатор Юрий Сердечкин и бывший глава авиалесоохраны Алексей Лукичев. Первого поддержали 7 депутатов, второго - 5, и еще 9 человек воздержались.

Напомним: в сентябре Совет депутатов Мурманска не стал избирать Ольгу Дзюбу на должность главы муниципалитета.

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