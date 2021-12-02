Первый рассвет в 2022 году в Мурманске встретят 11 января

Первый световой день в столице Заполярья в новом году продлится всего 40 минут - солнце зайдет за горизонт уже в 13.16. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманск уже накрыла полярная ночь. Еще 40 дней солнце не поднимется над горизонтом. Как сообщили синоптики, первый рассвет, которые по традиции встречают на Солнечной горке, мурманчане смогут увидеть 11 января 2022 года.

- Восход солнца, при условии ясной малооблачной погоды, можно будет наблюдать 11 января в 12.36, - рассказала информагентству "Nord News" главный метеоролог региона Наталья Алдарова.

Первый световой день в столице Заполярья в новом году продлится всего 40 минут - солнце зайдет за горизонт уже в 13.16.

Напомним, что полярная ночь в Заполярье - это не 24 часа темноты. Часть дня занята сумерками. В паблике "Погода в Мурманске" отметили, что во время гражданских сумерек городское освещение отключается, различима линия горизонта и по большому счету достаточно светло, особенно в ясную погоду.

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