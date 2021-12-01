В Мурманске начинается полярная ночь

В следующий раз мурманчане увидят долгожданные лучи солнца 10 января 2022 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

2 декабря в Мурманске вступает в свои права полярная ночь. Солнце не поднимется над горизонтом еще 40 дней.

- Так как 1 декабря световой день еще был (почти час), то официально начало полярной ночи в Мурманске - 2 декабря. Но неофициально можно сказать, что она уже началась с момента последнего захода солнца, - отметили в паблике "Погода в Мурманске".

В следующий раз мурманчане увидят долгожданные лучи солнца 10 января 2022 года.

Напомним: школы Мурманска изменят расписание уроков из-за полярной ночи. Занятия станут короче.

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