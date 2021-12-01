Жители Мурманской области могут присоединиться к акции «Новогоднее чудо»

В разных городах Заполярья поставят 14 елок, большую часть разместят в административных зданиях. Фото: gov-murman.ru

Не первый год в Мурманской области появляются особенные елочки. На них не только украшения, но и записки от детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социальных учреждениях. И каждый желающий может взять эту записку и купить подарки, которые просят юные северяне.

На этой неделе Мурманская область присоединилась к акции «Новогоднее чудо», организатором в регионе выступил Единый волонтерский центр Мурманской области совместно с Forward Management Group при поддержке правительства Мурманской области.

- Главная ценность акции в том, что абсолютно каждый человек может почувствовать себя Дедом Морозом и исполнить детскую мечту. Для этого достаточно снять открытку с желанием, написанную воспитанниками социальных учреждений, с «чудо-елочки», купить подарок и передать его организаторам акции, а наши волонтеры доставят подарки до адресатов. В прошлом году неравнодушные северяне приобрели почти 500 подарков для ребят, - рассказала руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

В разных городах Заполярья поставят 14 елок, большая часть будет в административных зданиях.

В Мурманске их можно найти в ТРЦ Plazma, отеле «Меридиан», медицинском центре Nord Medical, здании филиала «КолАтомЭнергосбыт».

- В этом году в акции «Новогоднее чудо» участвуют 19 социальных учреждений – детские дома и центры помощи детям Мурманской области. Более 400 воспитанников этих учреждений напишут открытки со своими желаниями. Для нас очень важно, чтобы каждый ребенок, участвующий в акции, получил свой подарок на Новый год, – подчеркнула координатор акции Ольга Трифанова.

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