В Мурманской области по любительским путевкам выловили 7 тонн краба

Всего в региона создано пять мест для любительского лова камчатского краба. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2021 году в Мурманской области впервые стартовал любительский лов камчатского краба. Это стало возможным после того, как на федеральном уровне разрешили продавать путевки.

Сезон стартовал 16 августа и продлится до 31 декабря.

- По информации, поступающей от пользователей участками, с начала выдали путевок всего выловлено более 2 тысяч экземпляров краба общим весом более 7 тонн. Наибольшее количество крабов поймано на участках, расположенных в районе Териберки - участках Териберк и мыс Ярнышный, - сообщили "КП"-Мурманск" в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Всего в регионе создано пять мест для любительского лова камчатского краба.

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