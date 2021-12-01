Прогноз погоды в Мурманске и области на 2 декабря 2021 года: до -13 градусов, местами снег

На дорогах сохраняется гололедица. Фото: Антон ЗАБИРОВ

2 декабря в Мурманской области не ожидается 30-градусных морозов. Как сообщили в мурманском гидрометцентре, будет облачная с прояснениями погода, местами пройдет снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха -3-8 градусов, при прояснениях до -13. На дорогах сохраняется гололедица.

В дальнейшем на Кольский полуостров с Баренцева моря распространится антициклон: ветер ослабеет, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха вновь понизится до -20 градусов, в отдельных районах до -28.

Напомним: в Мурманске начинается полярная ночь. Солнце не покажется над горизонтом до 10 января.

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