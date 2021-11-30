Завершены поиски двух пропавших школьников из Мурманска

Местонахождение несовершеннолетних Добычина и Карпова установлено. Фото: "МурманСпас"

С 29 ноября в Мурманске искали двух подростков - 13-летнего Геогрия Добычина и 14-летнего Романа Карпова. Ребята ушли из дома и не вернулись. У обоих были выключены мобильные телефоны.

К счастью, спустя сутки обоих северян удалось найти живыми и невредимыми.

- Местонахождение несовершеннолетних Добычина и Карпова установлено. В отношении них каких-либо противоправных действий не совершалось, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Где мальчики пропадали - не уточняется в силу их возраста.

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