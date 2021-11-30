В Мурманске пропали два подростка

Оба подростка пропали 29 ноября. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске объявлен поиск по двум подросткам. 13-летний Георгий Добычин и 14-летний Роман Карпов ушли из своих домов 29 ноября и пропали.

Георгий живет в Росляково на улице Молодежной, а Роман - в Мурманске на улице Калинина. На связь с родными школьники не выходят.

Приметы Романа: рост 155 сантиметров, нормального телосложения, с длинной челкой. На момент исчезновения был одет в куртку болотного цвета, темные джинсы, желтую кофту, черные ботинки.

Школьники не выходят на связь с родными. Фото: vk.com/murmanspas51

Приметы Георгия: рост 155-160 сантиметров, средней полноты, овальное лицо, короткие светло-русые волосы, носит очки. Был одет в серо-зеленую куртку. черные или синие джинсы, черную толстовку с капюшоном, черные кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию по телефонам 02,102 или в отряд "МурманСпас" 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20.

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