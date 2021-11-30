Заболеваемость гриппом в Мурманской области превышает порог на 75%

Жителей региона призывают прививаться, чтобы защитить себя и окружающих. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, за 47-ю неделю в Мурманской области выявлено 11 216 случаев таких болезней. Показатель заболеваемости выше порогового уровня на 75,7%, а темп регистрации по сравнению с прошлой неделей вырос на 9,3%.

- Основная регистрация - за счет роста заболеваемости среди школьников, пороговый уровень превышен на 105,2%, это самый высокий показатель среди всех контингентов, - отметил главный государственный санитарный врач по Мурманской области Александр Сергеев.

На прошлой неделе были обследованы 109 человек. 49 из них были носителями вирусов, в 40 случаях - гриппа А. В то же время темпы вакцинации от гриппа в регионе низкие. По данным на 26 ноября, в городах Заполярья медицинские организации реализовали от 39 до 69% имеющейся вакцины. Жителей региона призывают прививаться, чтобы защитить себя и окружающих.

Напомним: детей в Мурманской области не допустят к спортивным и культурным мероприятиям без вакцинации от гриппа. Такое решение принял региональный Роспотребнадзор.

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