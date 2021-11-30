QR-коды в Мурманске с 1 декабря 2021 года: где нужны и сколько будут действовать

Система QR-кодов продолжает действовать в Мурманской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 30 октября в Мурманской области введены QR-коды. Рассказываем, будут ли они нужны в декабре, как получить QR-код в Мурманске и сколько будут действовать QR-коды.

В декабре система продолжит действовать в регионе. QR-код или его замену (бумажную справку о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе) надо будет показывать при посещении общепита, кинотеатров и театров, филармонии, спортзалов, торговых и торгово-развлекательных центров, соляриев, бань, саун, СПА и т.д.

В общественном транспорте предъявлять QR-код не надо.

Узнать, как получить QR-код, можно здесь. Действие системы сохраняется до особого распоряжения правительства Мурманской области.

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