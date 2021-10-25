Как получить QR-код в Мурманской области

С 30 октября в Мурманской области вводится система QR-кодов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области вводится система QR-кодов для посещения общественных мест. Они будут нужны для похода в кафе, кинотеатр, театр, ДК, спортзал, библиотеку, фитнес-центры и т.д.

Действовать QR-коды будут с 30 октября 2021 года. Как и где его получить?

Фото: ЦУР МО

QR-код могут получить те, кто привился от коронавируса, переболел им за последние полгода, сделал ПЦР-тест и получил отрицательный результат не ранее трех дней назад.

Оформить код можно через портал "Госуслуги" , в приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", в инфомате или в регистратуре поликлиники, .

Фото: ЦУР МО

Сертификаты вакцинацинированных от CoVID-19, переболевших коронавирусной инфекцией или результаты ПЦР-тестов, которые содержат QR-код, можно получить в МФЦ, если гражданин прошел указанную медпроцедуру или переболел ковидом.

Как пользоваться QR-кодом? Надо сохранить его в телефон или распечатать, предъявить по требованию вместе с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, подождать, пока QR-код отсканируют.

Фото: ЦУР МО

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