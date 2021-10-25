Как получить QR-код в Мурманской области

С 30 октября в Мурманской области вводится система QR-кодов.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Мурманской области вводится система QR-кодов для посещения общественных мест. Они будут нужны для похода в кафе, кинотеатр, театр, ДК, спортзал, библиотеку, фитнес-центры и т.д.
Действовать QR-коды будут с 30 октября 2021 года. Как и где его получить?
Фото: ЦУР МО
QR-код могут получить те, кто привился от коронавируса, переболел им за последние полгода, сделал ПЦР-тест и получил отрицательный результат не ранее трех дней назад.
Оформить код можно через портал "Госуслуги" , в приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", в инфомате или в регистратуре поликлиники, .
Фото: ЦУР МО
Сертификаты вакцинацинированных от CoVID-19, переболевших коронавирусной инфекцией или результаты ПЦР-тестов, которые содержат QR-код, можно получить в МФЦ, если гражданин прошел указанную медпроцедуру или переболел ковидом.
Как пользоваться QR-кодом? Надо сохранить его в телефон или распечатать, предъявить по требованию вместе с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, подождать, пока QR-код отсканируют.
Фото: ЦУР МО
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%. Прививку сделала 251 тысяча человек (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru