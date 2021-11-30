Юрий Сердечкин про информацию о нарушениях в декларации: "Все мои счета находятся в России"

Юрию Сердечкину во время выступления перед горсоветом задали непростой вопрос.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
30 ноября Совет депутатов Мурманска рассматривает вопрос о выборе главы администрации. Кандидатов два - вице-губернатор Юрий Сердечкин и Алексей Лукичев.
Юрию Сердечкину во время выступления перед горсоветом задали непростой вопрос. Ранее в сети появилась информация, что в декларации нашли нарушения и некие солидные доходы, которые не были официально заявлены.
- Я стараюсь не читать, что пишет бульварная пресса. Все мои счета находятся в пределах РФ и задекларированы, информация ест у уполномоченных органов. Я не компетентен говорить, есть нарушения или нет, - сообщил Юрий Сердечкин.
Сейчас он работает вице-губернатором.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Мурманска поверил мошенникам и остался без 12 миллионов рублей. Мужчине позвонил лжесотрудник безопасности банка (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru