Юрий Сердечкин про информацию о нарушениях в декларации: "Все мои счета находятся в России"

Юрию Сердечкину во время выступления перед горсоветом задали непростой вопрос. Фото: Антон ЗАБИРОВ

30 ноября Совет депутатов Мурманска рассматривает вопрос о выборе главы администрации. Кандидатов два - вице-губернатор Юрий Сердечкин и Алексей Лукичев.

Юрию Сердечкину во время выступления перед горсоветом задали непростой вопрос. Ранее в сети появилась информация, что в декларации нашли нарушения и некие солидные доходы, которые не были официально заявлены.

- Я стараюсь не читать, что пишет бульварная пресса. Все мои счета находятся в пределах РФ и задекларированы, информация ест у уполномоченных органов. Я не компетентен говорить, есть нарушения или нет, - сообщил Юрий Сердечкин.

Сейчас он работает вице-губернатором.

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