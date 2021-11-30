Кандидат на должность главы администрации Мурманска Юрий Сердечкин: биография

Юрию Сердечкину 41 год, он родился и учился в Москве, высшее образование получил по специальности "Государственное и муниципальное управление". Фото: Правительство Мурманской области

30 ноября Совет депутатов Мурманска рассматривает вопрос о выборе главы администрации. Кандидатов два - вице-губернатор Юрий Сердечкин и Алексей Лукичев.

Юрию Сердечкину 41 год, он родился и учился в Москве, высшее образование получил по специальности "Государственное и муниципальное управление".

- Больше 17 лет нахожусь на госслужбе, работал в администрации президента, в правительстве РФ. С января 2020 года переехал в Мурманскую область. Как вице-губернатор курируют вопросы ЖКХ, дорожное хозяйство, безопасность граждан, тарифное регулирование, борьбу с лесными пожарами, - рассказал в рамках горсовета Юрий Сердечкин.

Биографию Алексей Лукичева можно прочитать здесь.

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