Новым руководителем Роспотребнадзора Мурманской области стал Александр Сергеев

Ранее 10 лет Александр Сергеев являлся заместителем руководителя. Фото: 51.rospotrebnadzor.ru

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис рассказал о кадровых изменениях. Так, новым руководителем Управления Роспотребнадзора по Мурманской области стал Александр Сергеев. Ранее 10 лет он являлся заместителем руководителя.

- Последние несколько месяцев мы плотно взаимодействуем в части работы по коронавирусным ограничениям. Желаю вам удачи и успехов на новом поприще, - отметил глава региона.

Напомним, что прежняя глава Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева ушла в отставку. Ее основным местом работы стал региональный парламент.

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