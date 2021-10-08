Глава Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева уходит в отставку

Кто возглавит Управление Роспотребнадзора по региону, пока не известно. Фото: Правительство Мурманской области

7 октября состоялось первое заседание Мурманской областной Думы седьмого созыва. На нем было озвучено решение некоторых депутатов работать на постоянной основе.

Таким парламентарием станет Лена Лукичева, которая ради облдумы покинет пост главного санитарного врача Мурманской области. Кто возглавит Управление Роспотребнадзора по региону, пока не известно.

В данной должности Лена Александровна проработала 11 лет, прошла путь от врача по гигиене питания, заведующей отделением гигиены питания, заместителя главного врача ФГУ «Центр Госсанэпиднадзора в Мурманской области», заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области до руководителя. Является кандидатом медицинских наук и заслуженным врач Российской Федерации.

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