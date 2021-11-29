В Териберку приехал известный блогер

Известный блогер уже побывал на пляже "Яйца дракона". Фото: www.instagram.com/adam_moran/

Териберка в очередной раз стала местом притяжения блогеров. В этот раз в Мурманскую область ради рекламной кампании известного бренда одежды приехал Руслан Усачев, а компанию ему составляет Максим Голополосов, также известный как Макс +100500.К

- Я на пляже "Яйца дракона" или "Драконьи яйца". Здесь очень скользко, я видел, как другие падают, - рассказал Максим Голополосов в своем Instagram.

Напомним: ранее в Териберку приезжал Роман Каграманов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шахматистка из Мурманска примет участие в съемках передачи "Вечерний Ургант". Валентина Гунина придет в составе женской сборной России по шахматам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru