Руслан Усачев приехал в Териберку

В Мурманскую область блогер приехал в рамках рекламного проекта.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Ряд популярных блогеров, прилетевших в этом году в Мурманскую область, пополнился. В эти дни в Заполярье находится Руслан Усачев.
- Подумал я, чем разнообразить себе жизнь после Шри-Ланки? Ответ простой - Крайний Север, я в Териберке, здесь -17. Признаюсь, скучал по звуку хрустящего под ногами российского снега. Давно хотел сюда попасть, но все не получалось, - рассказал Руслан Усачев в своем Instagram.
Сюда он приехал в рамках рекламного проекта.
Напомним: ранее в Териберку приезжал Роман Каграманов.
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