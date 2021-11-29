Руслан Усачев приехал в Териберку

В Мурманскую область блогер приехал в рамках рекламного проекта. Фото: Олег ФИЛОНОК

Ряд популярных блогеров, прилетевших в этом году в Мурманскую область, пополнился. В эти дни в Заполярье находится Руслан Усачев.

- Подумал я, чем разнообразить себе жизнь после Шри-Ланки? Ответ простой - Крайний Север, я в Териберке, здесь -17. Признаюсь, скучал по звуку хрустящего под ногами российского снега. Давно хотел сюда попасть, но все не получалось, - рассказал Руслан Усачев в своем Instagram.

Сюда он приехал в рамках рекламного проекта.

Напомним: ранее в Териберку приезжал Роман Каграманов.

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