В Мурманскую область приехал популярный Instagram-блогер

Судя по всему, для него это не просто отдых, а рекламная поездка, так как он часто упоминает известный бренд верхней одежды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Териберка - популярное место для отдыха у знаменитостей. Сейчас в селе находится Мария Третьякова - преподаватель из шоу "Пацанки".

А также туда приехал блогер Роман Каграманов, у которого в Instagram 3,2 миллиона подписчиков. Судя по всему, для него это не просто отдых, а рекламная поездка, так как он часто упоминает известный бренд верхней одежды.

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