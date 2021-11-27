Глава администрации Апатитов прокомментировал ночную драку в ресторане

Контроль за соблюдением рестораном антиковидных мер будет усилен. Фото: vk.com/apatity__city

Ночью 27 ноября в апатитском ресторане "Заполярье" произошла массовая драка, разнимали которую сотрудники Росгвардии и полиции.

Заведение было открыто до утра, несмотря на то, что это нарушение анктиковидных ограничений. Как известно, общепит в регионе должен работать до 23.00. Ситуацию прокомментировал глава администрации Апатитов Николай Бова.

- Уже оформляются протоколы о привлечении к административной ответственности директора ресторана и ее заместителя. Кроме того, директор будет привлечен к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке, - рассказал Николай Бова "КП"-Мурманск".

Контроль за соблюдением рестораном антиковидных мер будет усилен.

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