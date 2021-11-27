Ночью в апатитском ресторане произошла массовая драка

Поругались между собой три компании, отдыхавшие в заведении. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь с 26 на 27 ноября в Апатитах в ресторане "Заполярье" произошла массовая драка. Как сообщили в "Хибинформбюро", поругались между собой три компании, отдыхавшие в заведении, а после словесного конфликта в ход пошли кулаки.

Разнимали гостей прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии, а чуть позже им на помощь приехали и полицейские. Дебоширы в итоге успокоились, однако, после уезда правоохранителей ресторан продолжил работать, несмотря на то, что в Мурманской области места общепита должны закрываться после 23.00.

Также уже под утро сотрудникам ДПС пришлось погоняться за пьяным водителем - одним из участников ночной потасовки, который пытался скрыться от госавтоинспекторов. В отношении него составлен административный протокол.

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