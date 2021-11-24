Новый мост в Колвице открылся для движения

Переправу осталось только покрасить. Фото: администрация Кандалакшского района

Мост в Колвице, который никак не могли построить пять лет, почти готов к официальному открытию. Переправу, на которую выделили 43 миллиона рублей, должны были сдать 1 сентября, однако подрядчик сорвал сроки.

На данным момент закончено асфальтирование подъездных путей, остались последние штрихи - покраска опор.

- По мосту открыто временное движение, пока не подписаны все официальные документы. Им уже пользуются как пешеходы, так и автовладельцы. До Нового года планируем заплатить подрядчику, - рассказал "КП"-Мурманск" глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин.

Он также отметил, что на мосту для безопасности дополнительно установят перила для пешеходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шахматистка из Мурманска примет участие в съемках передачи "Вечерний Ургант". Валентина Гунина придет в составе женской сборной России по шахматам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru