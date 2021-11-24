Новый мост в Колвице открылся для движения

Переправу осталось только покрасить. Фото: администрация Кандалакшского района
Мост в Колвице, который никак не могли построить пять лет, почти готов к официальному открытию. Переправу, на которую выделили 43 миллиона рублей, должны были сдать 1 сентября, однако подрядчик сорвал сроки.
На данным момент закончено асфальтирование подъездных путей, остались последние штрихи - покраска опор.
- По мосту открыто временное движение, пока не подписаны все официальные документы. Им уже пользуются как пешеходы, так и автовладельцы. До Нового года планируем заплатить подрядчику, - рассказал "КП"-Мурманск" глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин.
Он также отметил, что на мосту для безопасности дополнительно установят перила для пешеходов.
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