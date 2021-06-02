На многострадальный мост в Колвице выделили 13 миллионов рублей

Мост в Колвице не могут сдать уже пять лет. Фото: правительство Мурманской области

Колвица - живописное село в Кандалакшском районе на берегу одноименной реки. Живет здесь меньше 10 человек, и каждый год они бьются с одной проблемой. К селу ведет мост, который дышит на ладан. Его признали аварийным и уже несколько лет пытаются построить новый, без которого Колвица будет отрезана от цивилизации.

Но стройка моста словно заколдована. В 2017 году было принято решение о замене сооружения, из областного бюджета выделили 30 миллионов рублей и ожидалось, что к осени жители получат переправу. Однако подрядчик забросил объект, и контракт пришлось разрывать. На дворе 2021 год, а мост так и не появился. Каждый год находились причины, по которым работы срывались.

На этой неделе губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании поинтересовался у главы Кандалакшского района Михаила Павлова, сколько еще осталось ждать жителям переправу. В 2020-м область выделила еще 13 миллионов рублей на объект, но новый подрядчик их не освоил.

- В мае работа уже велась, мы сообщали о монтажных работах, очистке русла. Сейчас готовится площадка для заезда новой петрозаводской бригады. Мы пристально следим за работами на этом объекте, поскольку понимаем всю социальную значимость этого строительства, - сообщил Михаил Павлов.

Он заверил, что работы должны быть выполнены до 1 сентября.

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