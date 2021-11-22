В Мурманске прошел концерт филармонического оркестра под управлением Дмитрия Полякова

Свое музыкальное образование как дирижер и композитор Дмитрий Поляков получил в Московской консерватории. Фото: nord-news.ru

В Мурманске прошел концерт Мурманского филармонического оркестра под управлением Дмитрия Полякова. Свое музыкальное образование как дирижер и композитор он получил в Московской консерватории, в Мурманске выступает с 2013 года.

Дмитрий Поляков рассказал Nord-News, что за время своей работы в Заполярье он наблюдает рост публики на концертах и очень рад полным залам.

- Пандемия, конечно, оказала влияние, мы на некоторое время вообще остановились с выступлениями и концертами, а сейчас все восстанавливается. Да, есть ограничения по наполняемости зала, и, я считаю, это вынужденные и правильные меры. Нам нужно, в первую очередь, пережить пандемию, чтобы все были здоровы, чтобы все было в порядке. И потом будем потихоньку возвращаться к нормальной жизни, - пояснил информагентству дирижер.

В исполнении оркестра северяне услышали Симфонию №4 Мендельсона, также на сцене областной филармонии прозвучали увертюра к опере Римского-Корсакова «Царская невеста» и концерт для фортепиано, сочиненный Эдвардом Григом.

Дмитрий Поляков отметил, что это был его заключительный концерт в Мурманске на 2021 год. Планы на дальнейшие выступления уже есть, и как только будут известны точные даты, северянам их анонсируют.

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