В Мурманске женщина разбила губу своему шестилетнему ребенку

Когда женщина вышла из поликлиники, мать и ее сын уже ушли. Фото: Евгения ГУСЕВА

В паблике "Мурманск" рассказали о случае, произошедшем возле детской городской поликлиники №5, что находится на улице Инженерной. Северяне заметили, как молодая женщина ударила по лицу своего шестилетнего ребенка, да так, что разбила ему губу.

- Так как в этот момент я была в поликлинике и одевала своего ребенка, то подошла в регистратуру и сказала, что снаружи что-то происходит, нужно узнать, что случилось. На что мне дали такой ответ: «Такие ситуации чуть ли не каждый день, мы заняты своей работой», - написала анонимный автор.

Когда женщина вышла из поликлиники, мать и ее сын уже ушли.

- Можно сдержаться, переиграть любую ситуацию, найти смекалку и успокоить ребенка. Но не бить его со всей дури! - отметила женщина.

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